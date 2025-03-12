Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 2 Triệu
• Được học nghiệp vụ kế toán chuyên sâu, thực tiễn (như nhân viên chính thức) trong 3 tháng thực tập.
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Cẩn thận, tư duy logic, yêu thích con số, chăm chỉ và nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
•Trợ cấp lương: 2.000.000đ/ tháng + free gửi xe, máy tính, phần mềm Misa Amis
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
