Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 2 Triệu

• Được học nghiệp vụ kế toán chuyên sâu, thực tiễn (như nhân viên chính thức) trong 3 tháng thực tập.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Cẩn thận, tư duy logic, yêu thích con số, chăm chỉ và nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

•Trợ cấp lương: 2.000.000đ/ tháng + free gửi xe, máy tính, phần mềm Misa Amis

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 720/10 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

