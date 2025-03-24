Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu và cập nhật giao dịch thu, chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán ngân quỹ theo quy định.
Hỗ trợ lập báo cáo thu chi, dòng tiền theo định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng/phụ trách ngân quỹ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp.
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
