Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu và cập nhật giao dịch thu, chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán ngân quỹ theo quy định.
Hỗ trợ lập báo cáo thu chi, dòng tiền theo định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng/phụ trách ngân quỹ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp.
Có thể làm việc ít nhất 4 ngày/tuần.
4 ngày/tuần
Thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Địa điểm làm việc: Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Địa điểm làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 2.000.000 VND/tháng.
Phụ cấp
Hỗ trợ đóng dấu thực tập.
đóng dấu thực tập
Được đào tạo thực tế và làm việc trực tiếp trong các dự án kinh doanh & bất động sản thương mại.
đào tạo thực tế và làm việc trực tiếp
Cơ hội tiếp cận và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 240A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

