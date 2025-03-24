Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu và cập nhật giao dịch thu, chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán ngân quỹ theo quy định.

Hỗ trợ lập báo cáo thu chi, dòng tiền theo định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng/phụ trách ngân quỹ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp.

Có thể làm việc ít nhất 4 ngày/tuần.

Thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Địa điểm làm việc: Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 2.000.000 VND/tháng.

Hỗ trợ đóng dấu thực tập.

Được đào tạo thực tế và làm việc trực tiếp trong các dự án kinh doanh & bất động sản thương mại.

Cơ hội tiếp cận và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.