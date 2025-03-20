Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến ngân hàng

Chuẩn bị hồ sơ thanh toán quốc tế đảm bảo chính xác và đúng thời hạn.

Thực hiện và hỗ trợ các thủ tục làm thẻ visa cho nhân viên.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định công ty và pháp luật

Các công việc khác khi Kế toán trưởng yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

Nắm vững các quy định về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Microsoft Office,..)

Có khả năng áp dụng công cụ AI vào công việc.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Trình độ tiếng Anh: có khả năng đọc hiểu, và viết email.

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ chi phí hàng tháng (khoảng 4tr/tháng)

Cung cấp CCDC khi làm việc

Xem xét ký HĐLĐ sau 6 tháng thực tập

Thời gian làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (8:30 – 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng

