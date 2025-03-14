Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện nhập liệu chứng từ vào phần mềm SAP Business One, ECUS, MISA.

• Hỗ trợ photocopy, scanning, lưu trữ hồ sơ/ chứng từ Kế toán.

• Hỗ trợ đối chiếu các đề nghị thanh toán và ngân sách được duyệt.

• Hỗ trợ đối chiếu các khoản thanh toán qua ngân hàng.

• Hỗ trợ AP trong việc rà soát chứng từ liên quan Phiếu Thu/ Chi.

• Hỗ trợ AR trong việc rà soát chứng từ xuất/ nhập kho.

• Hỗ trợ kiểm tra/ đối chiếu thông tin hóa đơn tài chính.

• Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu từ Trưởng Bộ Phận.

Trình độ học vấn: Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học/ trung cấp chuyên ngành Kinh tế/ Kế toán/ Ngân Hàng/ Ngoại thương.

Kinh nghiệm làm việc: Vị trí dành cho sinh viên mới ra trường có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

Kỹ năng vi tính: Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS- power point

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: Thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (thứ 2 đến thứ 6)

Hỗ trợ chi phí gửi xe, điện thoại

Các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại doanh nghiệp và các trung tâm bên ngoài

Các chương trình kết nối, teambuilding

