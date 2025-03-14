Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen
- Hồ Chí Minh:
- 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện nhập liệu chứng từ vào phần mềm SAP Business One, ECUS, MISA.
• Hỗ trợ photocopy, scanning, lưu trữ hồ sơ/ chứng từ Kế toán.
• Hỗ trợ đối chiếu các đề nghị thanh toán và ngân sách được duyệt.
• Hỗ trợ đối chiếu các khoản thanh toán qua ngân hàng.
• Hỗ trợ AP trong việc rà soát chứng từ liên quan Phiếu Thu/ Chi.
• Hỗ trợ AR trong việc rà soát chứng từ xuất/ nhập kho.
• Hỗ trợ kiểm tra/ đối chiếu thông tin hóa đơn tài chính.
• Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu từ Trưởng Bộ Phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: Vị trí dành cho sinh viên mới ra trường có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.
Kỹ năng vi tính: Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS- power point
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (thứ 2 đến thứ 6)
Hỗ trợ chi phí gửi xe, điện thoại
Các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại doanh nghiệp và các trung tâm bên ngoài
Các chương trình kết nối, teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Hoa Sen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
