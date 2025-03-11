Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Belcholat làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Belcholat làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Công ty Cổ phần Belcholat
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty Cổ phần Belcholat

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Belcholat

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Kiểm soát và thu hồi công nợ (phải thu) của khách hàng, các shops
- Lập hóa đơn điện tử
- Hạch toán thu tiền mặt, ngân hàng, …

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, cẩn thận, chính xác
- Chủ động, nhiệt tình trong công việc, bám sát deadline, mong muốn làm việc lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Belcholat Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực lãnh theo số giờ làm việc tính trên mức tiêu chuẩn đủ số công trong tháng: 5.000.000đ/tháng (trung bình 25 công/tháng x 8h/ngày, một buổi 4h được tính là 0,5 công). Các bạn sẽ được theo dõi số giờ làm việc thực tế để tính phụ cấp (có thể làm Full-time hoặc Part-time và đăng ký lịch làm theo lịch học)).
o Ăn trưa tại căng-tin Công ty theo tiêu chuẩn chung của CBCNV do đầu bếp rất có tâm chăm chút.
o Làm việc trong Chocolate House sinh thái, đầy đủ cơ sở vật chất, tiêu chuẩn 5 sao.
o Có sự dẫn dắt bởi Team Leader và chuyên gia trong ngành, được đào tạo thực hành liên tục:
Định hướng nhân sự
Văn hóa doanh nghiệp
Kiến thức sản phẩm
Các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc
o Tuyển dụng chính thức các bạn có tư duy tốt, thái độ tốt và kết quả tốt ngay khi chưa tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Belcholat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Belcholat

Công ty Cổ phần Belcholat

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: SO - 06 - T10, Times city, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

