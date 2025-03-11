Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Belcholat làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Kiểm soát và thu hồi công nợ (phải thu) của khách hàng, các shops

- Lập hóa đơn điện tử

- Hạch toán thu tiền mặt, ngân hàng, …

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, cẩn thận, chính xác

- Chủ động, nhiệt tình trong công việc, bám sát deadline, mong muốn làm việc lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Belcholat Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực lãnh theo số giờ làm việc tính trên mức tiêu chuẩn đủ số công trong tháng: 5.000.000đ/tháng (trung bình 25 công/tháng x 8h/ngày, một buổi 4h được tính là 0,5 công). Các bạn sẽ được theo dõi số giờ làm việc thực tế để tính phụ cấp (có thể làm Full-time hoặc Part-time và đăng ký lịch làm theo lịch học)).

o Ăn trưa tại căng-tin Công ty theo tiêu chuẩn chung của CBCNV do đầu bếp rất có tâm chăm chút.

o Làm việc trong Chocolate House sinh thái, đầy đủ cơ sở vật chất, tiêu chuẩn 5 sao.

o Có sự dẫn dắt bởi Team Leader và chuyên gia trong ngành, được đào tạo thực hành liên tục:

Định hướng nhân sự

Văn hóa doanh nghiệp

Kiến thức sản phẩm

Các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc

o Tuyển dụng chính thức các bạn có tư duy tốt, thái độ tốt và kết quả tốt ngay khi chưa tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Belcholat

