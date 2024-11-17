Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ nhập liệu vào phần mềm kế toán
- Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ kế toán
- Hỗ trợ lưu giữ các hồ sơ chứng từ kế toán
- Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp ngành kế toán – kiểm toán của các trường Đại học
- Có tinh thần học hỏi và cống hiến, nhiệt tình và chủ động trong công việc
- Có kiến thức nền tảng về kế toán tốt
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực
Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương – thưởng
Hỗ trợ thực tập dựa theo năng lực và mức độ tiếp cận công việc của TTS
Quyền lợi chung
- Có cơ hội lên nhân viên chính thức
- Được đào tạo về nghiệp vụ kế toán
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển bản thân
- Thưởng nóng hàng tháng đối với thực tập sinh có thành tích xuất sắc
- Thưởng các ngày lễ 1/1, 30/4, 2/9, 8/3, 20/10, ...cho các thực tập sinh có thành tích xuất sắc
- Cùng vô vàn các chế độ phúc lợi khác (pantry, du lịch, team building, happy hours, đồ ăn nhẹ mỗi tối cho nhân sự làm thêm giờ ...)
- Được tham gia vào các chương trình hoạt động gắn kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp như: tổ chức các ngày 20/10, 8/3 cho ICOMM women, 6/4 cho các ICOMM men, tiệc cuối năm công ty, tiệc sinh nhật nhân sự, các hoạt động team building khác, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
