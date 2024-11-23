Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B - TT9 - 1, khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập liệu misa

Kiểm tra toàn bộ dữ liệu về chứng từ năm

Chốt công nợ năm cho khách hàng

Lập và gửi báo cáo tài chính năm

Lập và gửi báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp năm lên cơ quan thuế

Lập và gửi báo cáo thuế thu nhập cá nhân năm lên cơ quan thuế

In sổ sách kế toán theo năm gửi khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định pháp luật liên quan

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có khả năng học hỏi nhanh và tiếp thu kiến thức mới

Chịu được áp lực công việc cao

Có thể di chuyển qua công ty đối tác

Tại Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ kế toán

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, được tuyển thẳng vào công ty sau khi ra trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco

