Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B
- TT9
- 1, khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập liệu misa
Kiểm tra toàn bộ dữ liệu về chứng từ năm
Chốt công nợ năm cho khách hàng
Lập và gửi báo cáo tài chính năm
Lập và gửi báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp năm lên cơ quan thuế
Lập và gửi báo cáo thuế thu nhập cá nhân năm lên cơ quan thuế
In sổ sách kế toán theo năm gửi khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định pháp luật liên quan
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có khả năng học hỏi nhanh và tiếp thu kiến thức mới
Chịu được áp lực công việc cao
Có thể di chuyển qua công ty đối tác
Tại Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ kế toán
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, được tuyển thẳng vào công ty sau khi ra trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
