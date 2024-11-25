Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Nature Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 62 phố Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

+Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho kế toán viên

+Hướng dẫn kế toán viên khai thác được hệ thống phần mềm bán hang,kế toán...nhằm cải tiến hiệu quả công việc chung của P.KT

+Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối công việc chung trong phòng theo yêu cầu của KTT

+Kiểm tra,rà soát và Lập Báo cáo tài chính hang tháng,quý,năm trên phần mềm kế toán gửi KTT

+Hạch toán,theo dõi và lập BCTC chi tiết cho 1 địa điểm kinh doanh của công ty

Yêu Cầu Công Việc

+Yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp : Từ 3 năm trở lên

+Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo phần mềm Amis(misa)

+Biết cách khai thác các hệ thống phần mềm bán hang,kế toán,..

+Nắm rõ các quy định về thuế đang hiện hành.Và chủ động tìm hiểu,nắm bắt các TT-NĐ mới của TCT

+Có kinh nghiệm làm kế toán trong mảng kinh doanh khách sạn là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo chính sách của công ty

Thưởng kết quả kinh doanh theo năng lực

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Các chế độ thép luật lao động: nghỉ phép năm, PC ăn ca, thưởng các ngày lễ Tết, bảo hiểm, lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality

