Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Nature Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 62 phố Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
+Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho kế toán viên
+Hướng dẫn kế toán viên khai thác được hệ thống phần mềm bán hang,kế toán...nhằm cải tiến hiệu quả công việc chung của P.KT
+Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối công việc chung trong phòng theo yêu cầu của KTT
+Kiểm tra,rà soát và Lập Báo cáo tài chính hang tháng,quý,năm trên phần mềm kế toán gửi KTT
+Hạch toán,theo dõi và lập BCTC chi tiết cho 1 địa điểm kinh doanh của công ty
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+Yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp : Từ 3 năm trở lên
+Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo phần mềm Amis(misa)
+Biết cách khai thác các hệ thống phần mềm bán hang,kế toán,..
+Nắm rõ các quy định về thuế đang hiện hành.Và chủ động tìm hiểu,nắm bắt các TT-NĐ mới của TCT
+Có kinh nghiệm làm kế toán trong mảng kinh doanh khách sạn là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng theo chính sách của công ty
Thưởng kết quả kinh doanh theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Các chế độ thép luật lao động: nghỉ phép năm, PC ăn ca, thưởng các ngày lễ Tết, bảo hiểm, lương tháng 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nature Hospitality
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
