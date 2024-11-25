Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Amare, Tòa B, Thăng Long Number One, 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra biến động giá nhập của nhà cung cấp
Tổng hợp, theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ).
Theo dõi công nợ với nhà cung cấp, tạm ứng nhân viên và chuyển số liệu thanh toán.
Thực hiện kiểm kê thực tế trong kho cùng bếp, bar, kho theo định kỳ 1 tháng/ lần
Đối chiếu số lượng hàng bán trên phần mềm bán hàng để kiểm tra tồn kho sổ sách và tồn kho thực tế
Theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa theo định mức nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng
Phối hợp với Bếp trưởng tạo Food cost, tính giá thành cho từng món
Tiếp nhận, kiểm tra thông tin và xuất hóa đơn cho khách hàng
Phối hợp để làm các báo cáo liên quan đến thuế theo quý và theo năm.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Theo dõi và thanh toán các chi phí định kỳ: Tiền thuê mặt bằng, tiền cước điện thoại, tiền điện, tiền nước, phí gửi xe...
Hỗ trợ mua bán các vật tư, thiết bị phát sinh theo yêu cầu;
Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Công ty giao phó.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, hoặc các ngành khác có liên quan;
Có 2 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán lĩnh vực nhà hàng/ sản xuất hoặc tương đương;
Sử dụng thành thạo Word, Excel.
Ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm kế toán Amis, Misa.
Nắm được các quy tắc trong lưu trữ, quản lý hồ sơ giấy tờ của doanh nghiệp;
Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 9 - 12 triệu/tháng;
Được xem xét nâng lương 01 lần/ năm căn cứ vào hiệu quả công việc;
Được xét thưởng tháng/quý/năm căn cứ vào hiệu quả làm việc;
Được hưởng các chế độ BHXH theo quy định và chính sách của công ty;
Có cơ hội học hỏi, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

