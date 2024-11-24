Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 270 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 14 Triệu

- Phụ trách công tác hạch toán kế toán và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và Quy định của Công ty;

- Theo dõi, kiểm soát công nợ, tài sản, chi phí;

- Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Kiểm tra, đối chiếu các số liệu chi tiết và tổng hợp;

- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm;

- Đảm bảo báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm kịp thời và chính xác;

- Kiểm tra tính xác thực của tất cả các hóa đơn thuế.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán Đại học chính quy. Ưu tiên các trường KTQD, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng....;

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Nắm chắc kế toán và các văn bản nhà nước, chuẩn mực, thông tư, văn bản;

Thành thạo excel đặc biệt là các hàm tính toán, thống kê;

Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm thêm giờ;

Có tinh thần đoàn kết, đóng góp xây dựng, sẵn sàng hỗ trợ các bộ phận; hăng hái tham gia các hoạt động chung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 14tr/tháng;

Phụ cấp ăn trưa: 40.000/bữa;

Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng tháng 13 năm, thưởng thâm niên, thưởng Lễ Tết, chế độ chăm sóc sức khỏe cho bản thân, người nhà tại Bệnh viện/Phòng khám;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và nhà nước;

Tăng lương theo năng lực & theo thâm niên hàng năm;

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

Hàng năm được đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài tùy theo mức độ cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin