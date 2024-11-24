Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán thu chi theo đúng chuẩn mực kế toán, các quy trình biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính

Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp

Kiểm tra, soát xét số liệu công nợ phải thu khách hàng đảm bảo tuân thủ đúng quy định về thu hồi công nợ

Kiểm soát việc thực hiện gửi đối chiếu công nợ phải thu định kỳ

Phối hợp với các bộ phận liên quan thu hồi công nợ đối với các khoản phải thu quá hạn, đảm bảo không có rủi ro về công nợ khó đòi

Tổ chức rà soát, nhận diện rủi ro thất thoát tiền bán hàng, kịp thời phát hiện và cảnh báo cho BLĐ

Kiểm soát, thực hiện hạch toán chi phí chính xác, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đảm bảo đúng chế độ, chuẩn mực, các hướng dẫn nội bộ, đảm bảo nhu cầu thông tin quản trị

Đảm bảo việc kiểm soát nhập đúng số lượng, giá cả để ghi nhận đúng công nợ, hàng tồn kho giá vốn...

Tổ chức thực hiện việc tính giá thành, giá vốn, chi phí, doanh thu theo bộ phận/sản phẩm trong phạm vi quản lý

Thực hiện các bút toán khóa sổ và kiểm soát tiến độ khóa sổ theo đúng quy định thời gian khóa sổ theo quy định của Công ty

Tổ chức quản lý tài sản của công ty. Hướng dẫn, kiểm soát việc quản lý tài sản ở các bộ phận đảm bảo tài sản được quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát

Tham gia theo phân công các dự án triển khai phần mềm, các dự án cải tổ hệ thống quản trị của công ty...

Tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bảo quản hồ sơ, chứng từ theo quy định của Pháp luật và công ty

Thực hiện kiểm tra các nghiệp vụ thuế, tờ khai, các báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế theo quy định và thực hiện các nghĩa vụ thuế của công ty

Giải trình các số liệu với cơ quan thuế... trong việc thanh tra quyết toán thuế theo quy định

Quyết toán thuế TNCN hàng năm cho NLĐ

Định kỳ làm các báo cáo quản trị, BCTC định kỳ theo yêu cầu của BLĐ

Phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả kinh doanh, vận hành

Đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất các giải pháp thu hút vốn vào ngân sách của công ty.

Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền.

Công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng /Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Kế toán, Kiểm toán

Trên 10 năm kinh nghiệm ở vị trí KTTH hoặc KTT

Kỹ năng tổng hợp phân tích và báo cáo

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt

Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn

Có khả năng chủ động và độc lập giải quyết công việc

Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + Trợ cấp ăn trưa và chi phí gửi xe

Thưởng, đóng BHXH, lương tháng 13, nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định nhà nước khi là nhân viên chính thức.

Du lịch, tham gia hoạt động hàng năm.

Môi trường làm việc tích cực, thân thiện, chế độ đãi ngộ tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin