Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kế toán trưởng/ KT tổng hợp dưới sự hướng dẫn để thực hiện các công việc sau:
Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, phân bổ chi phí hàng kỳ
Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của kho, lập hoá đơn bán hàng hàng theo quy định.
Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán
Hỗ trợ thực hiện các công viêc: Kế toán kho, công nợ, phải thu, phải trả, thuế, ngân hàng…
Hỗ trợ công việc khác thuộc phạm vi công việc chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã học các Trường Đại học Chuyên ngành tài chính- kế toán
Nhiệt tình, chăm chỉ, ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 3,000,000VNĐ
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các anh chị đồng nghiệp
Được đóng dấu xác nhận thực tập tại công ty
Được tham gia vào các hoạt động nội bộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

