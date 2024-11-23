Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kế toán trưởng/ KT tổng hợp dưới sự hướng dẫn để thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, phân bổ chi phí hàng kỳ

Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của kho, lập hoá đơn bán hàng hàng theo quy định.

Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán

Hỗ trợ thực hiện các công viêc: Kế toán kho, công nợ, phải thu, phải trả, thuế, ngân hàng…

Hỗ trợ công việc khác thuộc phạm vi công việc chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã học các Trường Đại học Chuyên ngành tài chính- kế toán

Nhiệt tình, chăm chỉ, ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 3,000,000VNĐ

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các anh chị đồng nghiệp

Được đóng dấu xác nhận thực tập tại công ty

Được tham gia vào các hoạt động nội bộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.