Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Cơ Điện và Thương Mại Thanh Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp.

- Tổ chức, sắp xếp & xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán)

Tại Công ty TNHH Cơ Điện và Thương Mại Thanh Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10,000,000đ – 15,000,000đ.

- Được hưởng các chính sách đãi ngộ của công ty như: Thưởng lương tháng thứ 13,...

- Tham gia đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao Động.

- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 7, Thứ 7 làm đến 17h00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Điện và Thương Mại Thanh Hà

