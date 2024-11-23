Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Zone 3 và Zone 4, tầng 16, tòa nhà vp 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

• Tổ chức, điều hành bộ máy Kế toán tài chính của công ty.
• Trực tiếp chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và Quy định của Công ty.
• Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty.
• Trực tiếp kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu, chi, thanh toán theo đúng quy trình, trên nguyên tắc hợp pháp và đúng quy định của pháp luật và của công ty.
• Đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho ban giám đốc theo quy định.
• Trực tiếp kiểm soát hệ thống dòng tiền, thu chi và báo cáo quỹ định kỳ theo quy định.
• Tham mưu Ban giám đốc về tình hình hoạt động tài chính trong Công ty.
• Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn, đảm bảo tối ưu hiệu quả công việc.
• Chịu trách nhiệm làm việc và xử lý với các cơ quan chức năng: Thuế, kiểm toán, thanh tra ....

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kiểm toán, Kế toán hoặc tương đương.
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng/ Trưởng phòng tài chính kế toán.
- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Công ty FDI, công ty Nhật, hiểu về hạch toán chênh lệch tỷ giá.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc
- Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề.
- Tận tâm, sâu sát trong quản lý điều hành, trung thực, liêm khiết trong công việc.
- Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ hấp dẫn:
Lương up to 50.000.000đ gross ( Ứng viên có tiếng Nhật mức lương sẽ tốt hơn)
Tăng lương định kỳ hàng năm.
Thưởng Tết + thưởng hiệu quả công việc hàng năm.
Các câu lạc bộ công ty miễn phí: Bóng đá, Yoga, Cầu lông v.v.
Cà phê, trà,mì tôm v.v...miễn phí.
Chỉ làm việc từ Thứ 2 - 6
Tổ chức nhiều sự kiện sôi nổi, thú vị: 8/3, 20/10, trung thu, teambuilding, Year End Party v.v...
Chăm sóc sức khỏe toàn diện:
Bảo hiểm full lương.
Gói Bảo hiểm sức khỏe Dr.JOY care.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.
Chăm lo cho CBNV từ sức khỏe tới tinh thần: Khu vực nghỉ trưa riêng, máy lọc nước kiềm tốt cho sức khỏe, ngày đèn đỏ của phụ nữ...
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:
Môi trường làm việc cởi mở, nơi mọi ý tưởng đều được chào đón, tôn trọng các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.
Đào tạo và phát triển liên tục với nhiều chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Zone 3 và Zone 4, tầng 16, tòa nhà vp 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

