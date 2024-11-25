Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P1512 Tòa Nhà N4A, Lê Văn Lương, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Giám định hiện trường tổn thất về hàng hóa;
Thu thập các hồ sơ về hàng tồn kho và giá thành;
Tính toán giá trị hàng hóa bị tổn thất;
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ độ tuổi từ 26 – 30 và có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm làm việc kế toán/kiểm toán trở lên
Giao tiếp tự tin.
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành kế toán/ kiểm toán: các trường đại học: Kinh tế, Tài chính, Đại học Thương Mại....
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán hàng tồn kho và giá thành.
Đi công tác ngắn ngày theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc (10-12 triệu), Lương chính thức có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Lương: Lương + thưởng + phụ cấp
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, độc lập
Được hưởng các chế độ, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của công ty
Công việc ổn định, lâu dài.
Nghỉ thứ 7 - Chủ nhật và các ngàу lễ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P1512 Tòa Nhà N4A, Lê Văn Lương, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

