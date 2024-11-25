Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VTECH PRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và quản lý hồ sơ khách hàng, lập báo cáo doanh thu, tỉnh lợi nhuận, thu - chi

Hạch toán chứng từ - hóa đơn lên phần mềm, xuất hóa đơn GTGT, lập báo thuế hàng quý, BCTC cuối năm...theo quy định

Có kinh nghiệm lập Báo cáo tài chính,

Có kinh nghệm quyết toán thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp-thuế trong công ty về thương mại, hoặc lĩnh vực liên quan đến sản phẩm của công ty

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VTECH PRO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...

Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại, CLB bóng đá... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

