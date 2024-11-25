Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VTECH PRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VTECH PRO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi và quản lý hồ sơ khách hàng, lập báo cáo doanh thu, tỉnh lợi nhuận, thu - chi
Hạch toán chứng từ - hóa đơn lên phần mềm, xuất hóa đơn GTGT, lập báo thuế hàng quý, BCTC cuối năm...theo quy định
Có kinh nghiệm lập Báo cáo tài chính,
Có kinh nghệm quyết toán thuế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp-thuế trong công ty về thương mại, hoặc lĩnh vực liên quan đến sản phẩm của công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VTECH PRO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...
Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại, CLB bóng đá... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VTECH PRO
