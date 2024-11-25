Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Ngõ 4,Đường Phố Xốm, P.Phú Lãm, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kế toán tổng hợp

Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ

Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh

Thực hiện nộp thuế đúng hạn

Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế

Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.

Tính thuế phát sinh trong tháng.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.

Cân đối, điều chỉnh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán để tránh dồn việc vào cuối năm.Lập quyết toán thuế năm gồm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm, quyết toán thuế giá trị gia tăng



Tính cẩn thận, tỉ mỉ

Khả năng phân tích, tổng hợp

Khả năng tư duy logic giúp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Khả năng giao tiếp. Khả năng chịu áp lực

Tính trung thực, khách quan trong quá trình thực hiện công việc.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thuế

Kinh nghiệm từ 4 năm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng (Tết, các ngày lễ trong năm) hấp dẫn theo quy định của Nhà nước.

Được đóng BHXH, BHYT, phép năm đầy đủ theo quy định của Nhà nước (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức).

Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Liên hoan hàng năm, hàng tháng

Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 7 (thứ 7 làm từ 8:00-16:00), nghỉ trưa 1 tiếng.

Cung cấp laptop, máy tính cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển

