Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
- Hà Nội: Số 6 Ngõ 4,Đường Phố Xốm, P.Phú Lãm, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh
Thực hiện nộp thuế đúng hạn
Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.
Tính thuế phát sinh trong tháng.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.
Cân đối, điều chỉnh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán để tránh dồn việc vào cuối năm.Lập quyết toán thuế năm gồm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm, quyết toán thuế giá trị gia tăng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng phân tích, tổng hợp
Khả năng tư duy logic giúp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Khả năng giao tiếp. Khả năng chịu áp lực
Tính trung thực, khách quan trong quá trình thực hiện công việc.
Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thuế
Kinh nghiệm từ 4 năm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, phép năm đầy đủ theo quy định của Nhà nước (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức).
Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Liên hoan hàng năm, hàng tháng
Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 7 (thứ 7 làm từ 8:00-16:00), nghỉ trưa 1 tiếng.
Cung cấp laptop, máy tính cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
