Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Logistics Infra Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Số 4 phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận cơ hội khách hàng, báo giá và tư vấn cho khách hàng.

Phụ trách khách hàng sau khi ký hợp đồng: Tạo tài khoản khách hàng trên hệ thống

Hướng dẫn khách hàng gửi chứng từ online, xem báo cáo và công cụ trao đổi

Kiểm tra chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm kế toán

Đối chiếu dữ liệu ngân hàng, sổ quỹ, kết chuyển các bút toán cuối tháng. Thực hiện khóa sổ theo đúng quy trình đào tạo.

Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm và Báo cáo tài chính

Lập báo cáo quản trị và gửi cho người phụ trách kiểm tra, gửi khách hàng và trao đổi thông tin với khách hàng khi cần thiết.

Tham gia hỗ trợ hoàn thuế, quyết toán thuế. Hỗ trợ Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành kế toán tài chính)

- Thành thạo word, Excel

- Tiếng Anh: giao tiếp tốt

- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa là một lợi thế

- Chăm chỉ, cẩn thận. có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Logistics Infra Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo:

- Được đào tạo bài bản khi vào làm dịch vụ kế toán cho khách hàng

- Có cơ hội được đào tạo và thi chứng chỉ CPA, Chứng chỉ đại lý thuế...

- Cơ hội thăng tiến và thu nhập cao khi có chứng chỉ CPA, Chứng chỉ đại lý thuế

Lương & lợi ích khác:

- Lương thưởng hấp dẫn thoả thuận theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được tiếp xúc và làm việc với đối tác khách hàng FDI, khách hàng quy mô lớn.

- Tăng lương hàng năm theo chính sách công ty

- Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

- Lương Tháng 13 và thưởng % theo Doanh số/tháng, thưởng các dịp lễ tết, thưởng dự án

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, theo quy định

- Hàng năm công ty tổ chức nghỉ mát, du lịch, YEP, 8/3, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Logistics Infra Việt Nam

