Tuyển Kế toán tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dự án số 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ chính:

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Địa điểm làm việc: Cơ sở PK Tâm Anh – Cầu Giấy, Hà Nội (Thời gian đầu làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cơ sở chính tại số 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội)

Địa điểm làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán. Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng.

2. Có kiến thức về nghiệp vụ Kế toán.

3. Lập kế hoạch, báo cáo

4. Tận tâm, trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

5. Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Kế toán.

6.Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

7. Có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty quy mô >300 nhân sự. Ưu tiên đã từng làm việc trong môi trường Bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.

2. Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Bệnh viện.

3. Hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.

4. Cơ hội được làm việc với các chuyên gia y tế đầu ngành, tham gia các khóa đào tạo, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

5. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch.

6. Các chế độ về ưu đãi khám chữa bệnh cho CBNV và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

