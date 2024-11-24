Tuyển Kế toán tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dự án số 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nhiệm vụ chính:
2. Nhiệm vụ cụ thể:
Địa điểm làm việc: Cơ sở PK Tâm Anh – Cầu Giấy, Hà Nội (Thời gian đầu làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cơ sở chính tại số 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội)
Địa điểm làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán. Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng.
2. Có kiến thức về nghiệp vụ Kế toán.
3. Lập kế hoạch, báo cáo
4. Tận tâm, trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
5. Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Kế toán.
6.Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
7. Có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty quy mô >300 nhân sự. Ưu tiên đã từng làm việc trong môi trường Bệnh viện.
2. Có kiến thức về nghiệp vụ Kế toán.
3. Lập kế hoạch, báo cáo
4. Tận tâm, trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
5. Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Kế toán.
6.Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
7. Có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty quy mô >300 nhân sự. Ưu tiên đã từng làm việc trong môi trường Bệnh viện.
Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thì Được Hưởng Những Gì
1. Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.
2. Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Bệnh viện.
3. Hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.
4. Cơ hội được làm việc với các chuyên gia y tế đầu ngành, tham gia các khóa đào tạo, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.
5. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch.
6. Các chế độ về ưu đãi khám chữa bệnh cho CBNV và người thân.
2. Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Bệnh viện.
3. Hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.
4. Cơ hội được làm việc với các chuyên gia y tế đầu ngành, tham gia các khóa đào tạo, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.
5. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch.
6. Các chế độ về ưu đãi khám chữa bệnh cho CBNV và người thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI