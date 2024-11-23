Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên
- Hà Nội: Tòa nhà Trico 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi công nợ thu chi các đơn hàng hằng ngày của công ty.
Xử lý các vấn đề về hóa đơn đầu ra đầu vào, lập hóa đơn đầu ra.
Quản lý, Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp sổ sách, tài liệu của Công ty.
Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Giám sát việc quyết toán các khoản thu chi, dòng tiền của doanh nghiệp
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế...
Lập các báo cáo hàng tháng, tờ khai thuế GTGT hàng quý, BCTC theo năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN theo quy định nhà nước.
Các công việc theo yêu cầu của Kế toán trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu và thông thạo về nghiệp vụ thuế.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/TCKT.
Yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và tỉ mỉ trong công việc.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lương tháng 13 và chính sách đãi ngộ khác của công ty.
Được đi du lịch cùng công ty hằng năm
Chế độ khen thưởng thành tích hàng năm cho từng bộ phận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI