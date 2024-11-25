Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁCH NHÂN DÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 868, đường Phúc Diễn, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kiểm soát chứng từ đầu vào, đầu ra, sắp xếp, lưu trữ chứng từ, xuất hoá đơn bán hàng.

-Chấm công tính lương

-Đối chiếu công nợ

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của KT phụ trách

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm trên 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁCH NHÂN DÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Ăn trưa tại bếp ăn công ty

- Được đào tạo và hướng dẫn công việc nhiệt tình

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động

- Lương: 8 triệu - 12 triệu (thỏa thuận có thể cao hơn, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm)

-Lương thưởng theo chế độ nhà nước và tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁCH NHÂN DÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.