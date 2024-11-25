Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁCH NHÂN DÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁCH NHÂN DÂN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số nhà 868, đường Phúc Diễn, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Kiểm soát chứng từ đầu vào, đầu ra, sắp xếp, lưu trữ chứng từ, xuất hoá đơn bán hàng.
-Chấm công tính lương
-Đối chiếu công nợ
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của KT phụ trách
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm trên 1 năm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁCH NHÂN DÂN Thì Được Hưởng Những Gì
- Ăn trưa tại bếp ăn công ty
- Lương: 8 triệu - 12 triệu (thỏa thuận có thể cao hơn, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm)
-Lương thưởng theo chế độ nhà nước và tình hình kinh doanh của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁCH NHÂN DÂN
