Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn KJ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C5 Chung cư D’Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Lập và lưu các chứng từ kế toán

Kiểm soát theo dõi chi phí phát sinh hằng ngày của công ty

Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra làm tờ khai thuế GTGT

Lập tờ khai TNCN và giải quyết các công việc liên quan đến thuế

Phối hợp với kế toán trưởng kiểm tra tính chính xác, trung thực của hệ thống sổ sách và các báo cáo chi tiết

Thiết lập duy trì hệ thống kế toán phù hợp với các yêu cầu quản lý và luật kế toán hiện hành

Kiểm soát công nợ, hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp trong và ngoài nước.

Liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan

Lập các kế hoạch tài chính, giao dịch trực tiếp với ngân hàng cho các vấn đề vay vốn, bảo lãnh...

Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của cấp trên giao phó

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên làm việc trong công ty về Thương mại, xuất nhập khẩu.

Ưu tiên ứng viên biết về ngân hàng: vay vốn, giải ngân, bảo lãnh, LC

Chững chạc, nghiêm túc, nhiệt tình, nhanh nhẹn

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng: Word, excel

Chịu được áp lực công việc cao

Am hiểu các văn bản pháp lý của Nhà nước về kế toán, thuế, tài chính...

Khả năng phân tích báo cáo tài chính.

Thành thạo vi tính (Word/Excel/Powerpoint/Access database/các phần mềm kế toán ( MISA, FAST, WEEKEND...).

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KJ Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-15 triệu

Hỗ trự ăn trưa và vé xe

Nghỉ 1,5 ngày/tuần ( nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật).

Du lịch nước ngoài vào cuối năm khi đạt chỉ tiêu thi đua.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN

Được thường xuyên đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thiện kỹ năng bản thân.

Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp, hưởng các chế độ về ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

Tham gia các hoạt động được Công ty thường xuyên tổ chức: hoạt động thể thao, văn nghệ, hoạt động teambuilding theo quý, các Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10,...

Trợ cấp công tác, thưởng lễ, tết.

Du lịch cùng công ty hàng năm (du xuân và du lịch hè).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KJ Vina

