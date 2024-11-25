Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH QUỐC TẾ CTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 67, đường 23 KĐT TP giao lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh;

- Kiểm soát công nợ phải thu - phải trả;

- Kiểm soát các chi phí, theo dõi TSCĐ, CCDC;

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu tổng hợp và chi tiết;

- Tính lương

- Tổng hợp báo cáo nhanh, báo cáo quản trị nội bộ hàng tháng và các báo cáo khác khi phát sinh.

- Hướng dẫn kế toán viên xử lý các tình huống và hạch toán vào hệ thống;

- Theo dõi các hoạt động lưu trữ sổ sách của công ty, quản lý hồ sơ kế toán khoa học;

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/ đại học chyên ngành Kế toán, kiểm toán.

- Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

- Thành thạo tin văn phòng, phần mềm kế toán misa,...

- Có kiến thức, am hiểu các chuẩn mực Tài chính Kế toán, Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế, các Văn bản Pháp luật liên quan đến Kế toán, Thuế, Tài chính

- Kỹ năng cần thiết:

Kỹ năng giao tiếp linh hoạt

Cẩn trọng, tỉ mỉ

Trung thực, có trách nhiệm, có tính kỷ luật, tuân thủ, hợp tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH QUỐC TẾ CTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Quyền lợi và phúc lợi dành cho nhân viên:

Chính sách bảo hiểm theo luật lao động, luật bảo hiểm

Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, xét tăng lương định kỳ

Hoạt động ngoại khóa : sinh nhật, tất niên, liên hoan...

Môi trường năng động, thoải mái

Cơ hội thăng tiến theo thâm niên và thành tích công tác.

- Lương từ 12.000.000 – 15.000.000đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH QUỐC TẾ CTS

