Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Cập nhật, theo dõi, quản lý doanh thu từ các dịch vụ chính của công ty.
Theo dõi hoạt động thu chi bằng tiền mặt, đối chiếu sổ sách với thủ quỹ.
Theo dõi, quản lý thông tin thanh toán của khách hàng, thực hiện đốc thúc, thu hồi công nợ khách hàng.
Theo dõi, quản lý thông tin chi phí liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty.
Tính giá vốn dịch vụ.
Theo dõi đối chiếu công nợ nội bộ giữa các đơn vị trong cùng hệ thống.
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu giữa các kế toán phần hành.
Hạch toán doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, khấu hao, tài sản cố định... và báo cáo.
Giúp kế toán trưởng làm báo cáo phân tích hoạt động kinh tế của đơn vị.
Lập báo cáo tài chính theo định kỳ và phát sinh theo yêu cầu của nhà quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Kế Toán, Tài Chính - Ngân Hàng.
Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp hoặc vị trí tương đương.
Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi: 24-30 tuổi.

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10M – 20M (Tùy năng lực ứng viên)
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe (500k/tháng)
Thưởng tối thiểu tháng lương thứ 13
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, thai sản, nghỉ mát, lễ tết, ... theo quy định của công ty
Tham gia các tour du xuân, du lịch, teambuilding, các ngày kỷ niệm ... và tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc.
Thời gian làm việc: 8h00-17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 08 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

