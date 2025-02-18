Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Liên hệ, tư vấn khách hàng sử dụng phần mềm của công ty.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm và thị trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian: Tối thiểu 2 Tháng, có thể làm fulltime

Ưu tiên: Chuyên Ngành CNTT, QTKD , Marketing, ...

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 18 triệu VND

Lương cứng: 2 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

