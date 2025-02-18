Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tham gia các hoạt động team building, du lịch, ... Hỗ trợ báo cáo TT, mộc thực tập. Xem xét làm việc chính thức, lâu dài., Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Liên hệ, tư vấn khách hàng sử dụng phần mềm của công ty.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm và thị trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian: Tối thiểu 2 Tháng, có thể làm fulltime
Ưu tiên: Chuyên Ngành CNTT, QTKD , Marketing, ...
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 18 triệu VND
Lương cứng: 2 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

