Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH MOLA PARADISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94 Hoàng Trọng Mậu, Quận 7, Quận 7

Nghiên cứu và phân tích thị trường game MMO.

Hỗ trợ trong việc xây dựng và thực hiện các chiến dịch tiếp thị.

Giao tiếp và hỗ trợ khách hàng để thu thập thông tin phản hồi.

Tham gia vào các cuộc họp và báo cáo tiến độ công việc.

Hỗ trợ trong việc phát triển nội dung cho mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc liên quan.

Đam mê lĩnh vực game, đặc biệt là game MMO.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng

Khả năng nghiên cứu và phân tích thông tin.

Tại CÔNG TY TNHH MOLA PARADISE Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo.

Được đào tạo và hướng dẫn từ A đến Z.

Hỗ trợ phí thực tập 5.500.000 VNĐ/tháng.

Không bị áp lực KPI trong thời gian thực tập.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOLA PARADISE

