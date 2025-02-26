Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Được đào tạo bởi các chuyên gia, Ban quản lý cao cấp, Bộ phận nghiên cứu thị trường và bộ phận Pháp lý chuyên biệt., Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Bạn đang tìm kiếm công việc mới thu nhập cao, có sức đột phá?
Bạn muốn làm việc tại môi trường trẻ, năng động không toxic?
Bạn muốn làm việc tại 1 trong các doanh nghiệp top đầu ngành?
DKRA VEGA trải thảm đỏ chào đón bạn vào Vị trí Thực tập Sinh Kinh doanh (Cơ hội thăng tiến lên chuyên viên kinh doanh nhanh chóng) khai thác thị trường BĐS đang nóng lên, HOT trở lại - Hứa hẹn năm 2025 bùng nổ:
- Cùng với đội ngũ lên phương án và tư vấn theo nhu cầu về các dự án hấp dẫn, nhiều lựa chọn: The Emerald 68, CitiGrand, Sài Gòn River Park, The Sholi, Đất nền Phú Lợi,... cùng hơn 5000 căn hộ tại TP.HCM. (Có hỗ trợ Data Marketing + tận dụng mối quan hệ cá nhân để tiếp cận khách hàng).
The Emerald 68, CitiGrand, Sài Gòn River Park, The Sholi, Đất nền Phú Lợi,... cùng hơn 5000 căn hộ tại TP.HCM.
- Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án mà công ty phân phối;
- Bán các dự án đất nền, nhà phố, chung cư, khu biệt thự, nhà cao cấp, khu nghỉ dưỡng tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận;
- Tư vấn thủ tục pháp lý, hỗ trợ KH lên HĐ (được đào tạo ngay khi nhận việc).

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bạn càng nhiều kinh nghiệm sale, tư vấn, bán hàng... càng thuận lợi cho công việc;
- Bạn chưa có kinh nghiệm được chúng tôi đào tạo thành chuyên viên tư vấn thực thụ;
- Là sinh viên năm cuối thực tập, chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng, đại học có thể làm full time đều đạt yêu cầu;
- Có đam mê kinh doanh, mong muốn kiếm thu nhập cao, có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
- Có xe máy, laptop thuận tiện di chuyển và đáp ứng nhu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

