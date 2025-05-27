Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7, đường số 42, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

- Tham gia tìm kiếm khách hàng thông qua việc gửi email, telesale,… gặp gỡ khách hàng trực tiếp

- Tham gia tìm kiếm khách hàng thông qua việc gửi email, telesale,… gặp gỡ khách hàng trực tiếp

- Thu thập thông tin nhu cầu đầy đủ từ khách hàng, tư vấn thuyết phục Khách hàng về phương án đề xuất dịch vụ phù hợp đáp ứng nhu cầu.

- Tham gia hỗ trợ quản lý trực tiếp/phòng ban về paperwork như hợp đồng, nghiệm thu, report…., thực hiện các công việc nội bộ theo phân công của Trưởng bộ phận.

- Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên

- Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Sinh viên thực tập trường Cao Đẳng, Đại học. Ưu tiên ứng viên học các chuyên ngành Quản Trị Kinh doanh, Thương Mại, Truyền thông, Quan hệ công chúng…. đặc biệt có định hướng trở thành Account Executive chuyên nghiệp trong tương lai.

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Thành thạo về tin học văn phòng về Ms Office như Word, Excel, Powerpoint

- Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, chọn lọc và tiếp thu chủ động.

- Năng động, ham học hỏi, có tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc với công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt và Có Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ sáu: 08:30 – 18:00 (Nghỉ trưa 12:00 – 13:30) (có thể thương lượng)

- Được nhận chi phí hỗ trợ thực tập (phụ cấp): 100.000 VNĐ/ngày làm việc.

-Được đào tạo về sản phẩm/dịch vụ của công ty và kỹ năng Telesales, giao tiếp qua email chuyên nghiệp.

- Được làm việc trong môi trường truyền thông trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống thực tế.

- Được tài trợ Chi phí khi tham gia các hoạt động truyền thống của Công ty.

- Được hỗ trợ đóng dấu thực tập và cơ hội được nhận làm nhân viên chính thức sau kì thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.