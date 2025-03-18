Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30 ngách 322/158 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm, phát triển và kết nối đại lý, nhà phân phối thông qua Data có được từ các nền tảng quảng cáo online (Zalo, gọi điện chăm sóc), không phải tự tìm kiếm khách hàng

Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng tiềm năng theo kế hoạch, kết nối sản phẩm Công ty đến các nhà phân phối, đại lý, Spa trên toàn quốc

Lập và triển khai kế hoạch tuần, tháng dựa trên kế hoạch của bộ phận.

Các nội dung liên quan khác đến dữ liệu khách hàng, dữ liệu hệ thống quản trị đơn hàng

Sinh viên năm cuối các trường trung cấp, cao đẳng, đại học

Không yêu cầu kinh nghiệp, được đào tạo từ đầu theo lộ trình. Có kinh nghiệm và tư duy về bán hàng là lợi thế.

Có đam mê với công việc bán hàng mỹ phẩm, yêu thích làm đẹp

Có tinh thần cầu thị, trung thực, tự tin, sẵn sàng học tập các kiến thức về da liễu, mỹ phẩm và nghiệp vụ sale

Chủ động học tập, kết nối

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa 35k/bữa, phụ cấp sử dụng máy tính cá nhân 200k/tháng;

Thưởng KPI theo hiệu quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động; đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ

Cam kết lộ trình đào tạo để trở thành nhân sự chính thức của Công ty và gia tăng thu nhập

Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Du lịch, nghỉ dưỡng thường niên, thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, kết hôn, mua sản phẩm Công ty giá ưu đãi,...

Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn

Được đào tạo từ đầu về kiến thức làm đẹp, mỹ phẩm, kỹ năng bán hàng, phát triển mối quan hệ khách hàn

