Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 30 ngách 322/158 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm, phát triển và kết nối đại lý, nhà phân phối thông qua Data có được từ các nền tảng quảng cáo online (Zalo, gọi điện chăm sóc), không phải tự tìm kiếm khách hàng
Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng tiềm năng theo kế hoạch, kết nối sản phẩm Công ty đến các nhà phân phối, đại lý, Spa trên toàn quốc
Lập và triển khai kế hoạch tuần, tháng dựa trên kế hoạch của bộ phận.
Các nội dung liên quan khác đến dữ liệu khách hàng, dữ liệu hệ thống quản trị đơn hàng
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệp, được đào tạo từ đầu theo lộ trình. Có kinh nghiệm và tư duy về bán hàng là lợi thế.
Có đam mê với công việc bán hàng mỹ phẩm, yêu thích làm đẹp
Có tinh thần cầu thị, trung thực, tự tin, sẵn sàng học tập các kiến thức về da liễu, mỹ phẩm và nghiệp vụ sale
Chủ động học tập, kết nối
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động; đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ
Cam kết lộ trình đào tạo để trở thành nhân sự chính thức của Công ty và gia tăng thu nhập
Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Du lịch, nghỉ dưỡng thường niên, thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, kết hôn, mua sản phẩm Công ty giá ưu đãi,...
Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn
Được đào tạo từ đầu về kiến thức làm đẹp, mỹ phẩm, kỹ năng bán hàng, phát triển mối quan hệ khách hàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
