Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thực tập sinh Marketing

Sáng tạo nội dung trên các trang mạng xã hội của công ty, và duy trì tương tác với các khách hàng;

Viết và biên tập bài đăng trên website theo hướng dẫn;

Được đào tạo để thực thi chiến dịch email marketing;

Phối hợp thực hiện công tác marketing tại các hội thảo, sự kiện;

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch marketing, đóng góp ý tưởng, phối hợp làm việc với các bộ phận khác để chiến dịch đạt hiệu quả;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và hướng dẫn của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp hoặc đang theo học các ngành Marketing, QTKD, truyền thông, ngoại ngữ, kinh tế, thương mại, hoặc các ngành liên quan khác;

Có kiến thức cơ bản về marketing;

Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, siêng năng học hỏi, chủ động cao;

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và biên tập video là một lợi thế;

Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy) Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi, thường xuyên cập nhật, tiếp cận nhiều kiến thức công nghệ cũng như quản lý mới trên thế giới như Marketing trong môi trường số, Digital Transformation, Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, Ứng dụng di động, Quản lý doanh nghiệp bằng CRM,...

Được hướng dẫn và đào tạo hàng tuần để tăng cường kỹ năng chuyên môn marketing;

Có định hướng lộ trình phát triển phù hợp với bản thân;

Được tham gia vào các dự án thật của công ty làm việc để học hỏi kinh nghiệm thực tế;

Được hưởng lương khi có kết quả công việc và các chế độ chính sách cho thực tập sinh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy)

