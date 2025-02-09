Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads, Tiktok, google ads cho sản phẩm thời trang nam, nữ và phụ kiện được phân công thị trường việt nam và đông nam á với ngân sách không giới hạn từ 5 triệu-30 triệu/ ngày( hơn có thể xin leader)
Xây dựng và lựa chọn chiến lược marketing một cách tối ưu
Gửi báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý...cho cấp trên.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm fulltime và có laptop cá nhân
Là sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan đến Marketing, CNTT, Kinh tế, Truyền thông....
Biết chỉnh sửa ảnh, video ở mức cơ bản
Nhanh nhẹn, tư duy tốt, ứng xử nhanh nhẹn lịch sự, có trách nhiệm trong công việc
Có sự kiên trì (mong muốn gắn bó lâu dài)
Cái "TÔI" bé, Sẵn Sàng tiếp thu cái mới

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA Thì Được Hưởng Những Gì

Ngoài ra bạn được hưởng các chính sách đãi ngộ từ Công ty như sau:
Thu nhập: Lương cứng 4 – 6 triệu + Phụ cấp + Thưởng
Lương cứng 4 – 6 triệu
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân
Được thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,.... Theo quy định của công ty
Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty....
Có cơ hội phát triển thần tốc: khóa học, ....
Cơ hội tăng thu nhập không ngừng
Môi trường làm việc lý tưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngách 90/2 đường Bưởi phường Ngọc Khánh quận Ba Đình thành phồ Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

