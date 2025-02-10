Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 5 Triệu

• Được đào tạo từ A-Z để có thể lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên Facebook Ads

• Sử dụng các phần mềm hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook để có thể tự tạo quảng cáo trên Page được giao

• Theo dõi, đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu tăng Lead hoặc Giảm chi phí/Lead

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các trường Đại học và có thể đi làm Fulltime hoặc ứng viên có mong muốn làm về Marketing

Có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến;

Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực;

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 1 tháng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

