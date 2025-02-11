Tuyển Thực tập sinh Marketing PHAM DTRAN COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 40, Ngõ 8, Phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi tuyển dụng Thực tập sinh Marketing cho Đối tác cùng Dự án

Tham gia phát triển ý tưởng, giải pháp Branding & Marketing

Trao đổi thông tin, tư vấn và đàm phán với khách hàng

Trình bày ý tưởng, giải pháp một cách hiệu quả, hấp dẫn, nhằm thuyết phục khách hàng

Quản lý và điều phối triển khai công việc cho khách hàng

Thực hiện các công việc giấy tờ hỗ trợ cho dự án (hợp đồng, nghiệm thu...)

Làm việc trực tiếp với các nhà thầu

Hỗ trợ Trưởng phòng Marketing các công việc quản lý dự án.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận hoặc Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Không bắt buộc (Tuy nhiên có kinh nghiệm là 1 lợi thế)

Có mong muốn phát triển kỹ năng chuyên nghiệp về Marketing & Thương hiệu

Thành thạo Word, Excel, đặc biệt là PowerPoint

Thành thạo tiếng Anh: đặc biệt là kỹ năng viết và nói

Có kỹ năng tổ chức tốt: kỹ năng quản lý thời gian và quản lý dự án

Nhiệt tình, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng giao tiếp và truyền tải bằng ngôn từ tốt

Tại PHAM DTRAN COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 9h30 – 18h30 từ thứ Hai đến thứ Bảy (Nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập

Có hỗ trợ lương cứng cho thực tập sinh

Sau khi trở thành Nhân viên chính thức sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...

Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động và được học hỏi trực tiếp từ các anh chị CEO kiêm Creative Director

Tham gia các sự kiện (Year End Party, du lịch...) của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHAM DTRAN COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.