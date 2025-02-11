Tuyển Thực tập sinh Marketing PHAM DTRAN COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại PHAM DTRAN COMPANY LIMITED
- Hà Nội: Số 40, Ngõ 8, Phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Chúng tôi tuyển dụng Thực tập sinh Marketing cho Đối tác cùng Dự án
Tham gia phát triển ý tưởng, giải pháp Branding & Marketing
Trao đổi thông tin, tư vấn và đàm phán với khách hàng
Trình bày ý tưởng, giải pháp một cách hiệu quả, hấp dẫn, nhằm thuyết phục khách hàng
Quản lý và điều phối triển khai công việc cho khách hàng
Thực hiện các công việc giấy tờ hỗ trợ cho dự án (hợp đồng, nghiệm thu...)
Làm việc trực tiếp với các nhà thầu
Hỗ trợ Trưởng phòng Marketing các công việc quản lý dự án.
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận hoặc Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có mong muốn phát triển kỹ năng chuyên nghiệp về Marketing & Thương hiệu
Thành thạo Word, Excel, đặc biệt là PowerPoint
Thành thạo tiếng Anh: đặc biệt là kỹ năng viết và nói
Có kỹ năng tổ chức tốt: kỹ năng quản lý thời gian và quản lý dự án
Nhiệt tình, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng giao tiếp và truyền tải bằng ngôn từ tốt
Tại PHAM DTRAN COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
(Nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập
Có hỗ trợ lương cứng cho thực tập sinh
Sau khi trở thành Nhân viên chính thức sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...
Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động và được học hỏi trực tiếp từ các anh chị CEO kiêm Creative Director
Tham gia các sự kiện (Year End Party, du lịch...) của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHAM DTRAN COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
