Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Được đào tạo bài bản các nội dung sau:

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm & phân tích hành vi, đối tượng người dùng mà sản phẩm hướng đến tư đó xây dựng content, hình ảnh

Tạo page, xây dựng page, Lên kế hoạch , thực hiện các chiến dịch chạy quảng cáo trên kênh Facebook

Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch để đạt mục tiêu theo kế hoạch

Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi

Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch

Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt dộng Công ty

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing ( Hoặc đang chờ bằng)

Biết photoshop và edit video cơ bản, có định hướng rõ ràng trong ngành MKT

Có sự hiểu biết về thị trường Mỹ Phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một lợi thế

Chăm chỉ, kiên trì, chịu được áp lực cao

Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Được Training bài bản các nghiệp vụ Digital Marketing do trực tiếp GĐ MKT giảng dạy

Được cung cấp đầy đủ tài khoản để chạy ( trong cả trường hợp fb bị quét)

Được hỗ trợ 100% chi phí chạy ads trong quá trình chạy thực tế

Được hỗ trợ dấu thực tập tại doanh nghiệp hàng đầu về xuất nhập khẩu

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Được du lịch, Team building ít nhất 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

