Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Thực tập sinh Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Được đào tạo bài bản các nội dung sau:
Nghiên cứu thị trường, sản phẩm & phân tích hành vi, đối tượng người dùng mà sản phẩm hướng đến tư đó xây dựng content, hình ảnh
Tạo page, xây dựng page, Lên kế hoạch , thực hiện các chiến dịch chạy quảng cáo trên kênh Facebook
Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch để đạt mục tiêu theo kế hoạch
Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi
Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch
Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt dộng Công ty

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing ( Hoặc đang chờ bằng)
Biết photoshop và edit video cơ bản, có định hướng rõ ràng trong ngành MKT
Có sự hiểu biết về thị trường Mỹ Phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một lợi thế
Chăm chỉ, kiên trì, chịu được áp lực cao
Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Được Training bài bản các nghiệp vụ Digital Marketing do trực tiếp GĐ MKT giảng dạy
Được cung cấp đầy đủ tài khoản để chạy ( trong cả trường hợp fb bị quét)
Được hỗ trợ 100% chi phí chạy ads trong quá trình chạy thực tế
Được hỗ trợ dấu thực tập tại doanh nghiệp hàng đầu về xuất nhập khẩu
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được du lịch, Team building ít nhất 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56-57 Đường 23 Khu Đô Thị TP Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-marketing-thu-nhap-tren-5-2-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job299156
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu công ty tnhh vượng thành anh
2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Language Link Academic- Hà Đông
3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm