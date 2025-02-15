Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
- Hà Nội: Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 5 Triệu
Được đào tạo bài bản các nội dung sau:
Nghiên cứu thị trường, sản phẩm & phân tích hành vi, đối tượng người dùng mà sản phẩm hướng đến tư đó xây dựng content, hình ảnh
Tạo page, xây dựng page, Lên kế hoạch , thực hiện các chiến dịch chạy quảng cáo trên kênh Facebook
Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch để đạt mục tiêu theo kế hoạch
Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi
Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch
Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt dộng Công ty
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết photoshop và edit video cơ bản, có định hướng rõ ràng trong ngành MKT
Có sự hiểu biết về thị trường Mỹ Phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một lợi thế
Chăm chỉ, kiên trì, chịu được áp lực cao
Có laptop cá nhân.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp đầy đủ tài khoản để chạy ( trong cả trường hợp fb bị quét)
Được hỗ trợ 100% chi phí chạy ads trong quá trình chạy thực tế
Được hỗ trợ dấu thực tập tại doanh nghiệp hàng đầu về xuất nhập khẩu
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được du lịch, Team building ít nhất 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI