Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ VICI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa AZ Lâm Viên, số 107, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ với Account xây dựng các kế hoạch Marketing chung.

Lên nội dung bài viết cho các dự án đảm nhận.

Chụp ảnh, quay short video đăng story.

Tìm tòi, sáng tạo nội dung mới, đóng góp ý tưởng phát triển dự án.

Đảm bảo hoàn thành KPIs về số lượng và chất lượng bài viết.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về Marketing/Digital Marketing.

Yêu thích, có khả năng viết lách.

Có khả năng chụp ảnh, quay video đơn giản.

Nắm bắt kỹ thuật và công nghệ nhanh.

Chăm chỉ, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc và có tinh thần ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ VICI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 2.000.000đ - 3.000.000đ/ tháng - thỏa thuận khi phỏng vấn.

Làm việc online, giờ giấc thoải mái, linh động. Chỉ bắt buộc họp tại văn phòng mỗi tuần 1 buổi.

Được phát triển bản thân, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, hỗ trợ kinh phí đi học các khóa nâng cao chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến.

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm, lương tháng 13.

Chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ VICI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.