Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 16 ngõ 308 Phan Trọng Tuệ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các kênh quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Hỗ trợ lên ý tưởng, dàn dựng video, hình ảnh quảng cáo các sản phẩm của công ty. Cụ thể là các loại máy cơ khí, máy tự động, dây chuyền và giải pháp tự động hóa.

Hỗ trợ quản lý nội dung trên Website của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tuổi từ 21

Học chuyên ngành Marketing.

Sử dụng thạo máy tính, phần mềm office và am hiểu mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập từ 5 triệu.

Ký hợp đồng dài hạn và đóng BH đầy đủ sau thời gian thử việc 3 tháng.

Hưởng các chế độ theo quy định: nghỉ lễ- tết- hè, khám sức khỏe định kì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT

