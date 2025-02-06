Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 16 ngõ 308 Phan Trọng Tuệ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng các kênh quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.
Hỗ trợ lên ý tưởng, dàn dựng video, hình ảnh quảng cáo các sản phẩm của công ty. Cụ thể là các loại máy cơ khí, máy tự động, dây chuyền và giải pháp tự động hóa.
Hỗ trợ quản lý nội dung trên Website của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ, tuổi từ 21
Học chuyên ngành Marketing.
Sử dụng thạo máy tính, phần mềm office và am hiểu mạng xã hội.
Học chuyên ngành Marketing.
Sử dụng thạo máy tính, phần mềm office và am hiểu mạng xã hội.
Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thực tập từ 5 triệu.
Ký hợp đồng dài hạn và đóng BH đầy đủ sau thời gian thử việc 3 tháng.
Hưởng các chế độ theo quy định: nghỉ lễ- tết- hè, khám sức khỏe định kì
Ký hợp đồng dài hạn và đóng BH đầy đủ sau thời gian thử việc 3 tháng.
Hưởng các chế độ theo quy định: nghỉ lễ- tết- hè, khám sức khỏe định kì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI