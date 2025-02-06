Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5A, Tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Lên ý tưởng, khai thác thông tin, viết bài cho website, fanpage và phục vụ hoạt động truyền thông nội bộ và đối ngoại
- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài, tổ chức sự kiện
- Hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu FSI: thiết kế và video cho sản phẩm, dịch vụ, các ấn phẩm marketing, các hoạt động truyền thông, quảng cáo, bán hàng
- Báo cáo kết quả hàng tuần cho Trưởng ban
- Các công việc hỗ trợ các hoạt động marketing khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh và thiết kế đơn giản trên canva/ phần mềm thiết kế khác
- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, có khả năng lôi kéo đám đông và khuấy động phong trào
- Có khả năng viết cho PR
- Sinh viên năm 3 trở lên đang theo học các chuyên ngành Truyền thông/PR/Báo chí/Marketing và các ngành có liên quan.
- Sáng tạo, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao
- Có tinh thần làm việc chăm chỉ
- Nhiệt tình, hòa đồng, có khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm tốt.
-Tiếng anh thành thạo là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản được đánh giá thay đổi phù hợp với năng lực hàng năm.
- Hưởng các chế độ phúc lợi(thưởng lễ tết, nghỉ mát, sinh nhật,...)
- Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h30 - 17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và Full 2 ngày thứ 7 (Tuần 2 và Tuần 4)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, Tòa Lâm Viên, Số 107A Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

