Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
- Hà Nội: Tầng 5A, Tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
- Lên ý tưởng, khai thác thông tin, viết bài cho website, fanpage và phục vụ hoạt động truyền thông nội bộ và đối ngoại
- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài, tổ chức sự kiện
- Hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu FSI: thiết kế và video cho sản phẩm, dịch vụ, các ấn phẩm marketing, các hoạt động truyền thông, quảng cáo, bán hàng
- Báo cáo kết quả hàng tuần cho Trưởng ban
- Các công việc hỗ trợ các hoạt động marketing khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, có khả năng lôi kéo đám đông và khuấy động phong trào
- Có khả năng viết cho PR
- Sinh viên năm 3 trở lên đang theo học các chuyên ngành Truyền thông/PR/Báo chí/Marketing và các ngành có liên quan.
- Sáng tạo, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao
- Có tinh thần làm việc chăm chỉ
- Nhiệt tình, hòa đồng, có khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm tốt.
-Tiếng anh thành thạo là một lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng các chế độ phúc lợi(thưởng lễ tết, nghỉ mát, sinh nhật,...)
- Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h30 - 17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và Full 2 ngày thứ 7 (Tuần 2 và Tuần 4)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI