Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5A, Tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing

- Lên ý tưởng, khai thác thông tin, viết bài cho website, fanpage và phục vụ hoạt động truyền thông nội bộ và đối ngoại

- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài, tổ chức sự kiện

- Hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu FSI: thiết kế và video cho sản phẩm, dịch vụ, các ấn phẩm marketing, các hoạt động truyền thông, quảng cáo, bán hàng

- Báo cáo kết quả hàng tuần cho Trưởng ban

- Các công việc hỗ trợ các hoạt động marketing khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh và thiết kế đơn giản trên canva/ phần mềm thiết kế khác

- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, có khả năng lôi kéo đám đông và khuấy động phong trào

- Có khả năng viết cho PR

- Sinh viên năm 3 trở lên đang theo học các chuyên ngành Truyền thông/PR/Báo chí/Marketing và các ngành có liên quan.

- Sáng tạo, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao

- Có tinh thần làm việc chăm chỉ

- Nhiệt tình, hòa đồng, có khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm tốt.

-Tiếng anh thành thạo là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản được đánh giá thay đổi phù hợp với năng lực hàng năm.

- Hưởng các chế độ phúc lợi(thưởng lễ tết, nghỉ mát, sinh nhật,...)

- Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h30 - 17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và Full 2 ngày thứ 7 (Tuần 2 và Tuần 4)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

