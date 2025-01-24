Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Rolatex làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà CT2 - Chung cư Vinahud, 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Đăng tin tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng có sẵn.

Sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn ứng viên sơ bộ qua điện thoại

Tìm kiếm ứng viên thông qua data công ty cung cấp

Phát triển các FB, Zalo ứng viên của công ty phân công

Nhập dữ liệu và chỉnh sửa thông tin ứng viên trên hệ thống

Các công việc liên quan khác theo phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động hoặc các chuyên ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên am hiểu về nghiệp vụ Tuyển dụng với tốc độ tuyển dụng lớn

Có thái độ tích cực, chủ động trong công việc

Có máy tính (laptop) để phục vụ công việc

Tại Công ty Cổ phần Rolatex Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:

Hỗ trợ: 2.000.000 - 3.000.000đ (Hoặc thoả thuận theo năng lực).

Thưởng KPI, chỉ tiêu hấp dẫn.

Review lương định kỳ.

2. Phúc lợi tối đa:

Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.

Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.

3. Sự nghiệp thăng tiến:

Được đào tạo theo lộ trình training-on-job chuyên sâu và bài bản.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, không giới hạn số lượng.

Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của công ty.

4. Môi trường làm việc lý tưởng:

Làm việc trực tiếp với lãnh đạo thực chiến và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Nhân sự, đặc biệt là lĩnh vực nhân sự y tế.

Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm.

Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.

5. Thời gian làm việc

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7.

Giờ làm việc: 8h00 - 17h30. Buổi sáng: 8h00 - 12h00. Buổi chiều: 13h30-17h30.

6. Văn hóa doanh nghiệp:

Học & Hành trọn đời

Luôn Đồng hành & Hỗ trợ

Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Rolatex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.