Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Hỗ trợ công tác tuyển dụng và đào tạo
Thực hiện công tác hành chính của công ty
Các hoạt động truyền thông và văn hóa công ty
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực
Có đam mê hoặc định hướng theo nghề nhân sự
Giao tiếp tự tin
Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hỗ trợ 2-5tr + thưởng tuyển dụng. Tổng thu nhập 5-8 triệu
Được tiếp nhận trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thực tập nếu đáp ứng yêu cầu
Thưởng lễ tết và du lịch hàng năm
Được đào tạo bài bản về HCNS
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
