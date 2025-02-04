Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng và đào tạo

Thực hiện công tác hành chính của công ty

Các hoạt động truyền thông và văn hóa công ty

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực

Có đam mê hoặc định hướng theo nghề nhân sự

Giao tiếp tự tin

Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ 2-5tr + thưởng tuyển dụng. Tổng thu nhập 5-8 triệu

Được tiếp nhận trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thực tập nếu đáp ứng yêu cầu

Thưởng lễ tết và du lịch hàng năm

Được đào tạo bài bản về HCNS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam

