Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Công Nghệ Var Meta làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các tài liệu liên quan. Tham gia vào quá trình tuyển dụng, bao gồm đăng tin tuyển dụng, sàng lọc CV, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn. Hỗ trợ các thủ tục onboarding cho nhân viên mới (chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, hướng dẫn). Cập nhật dữ liệu nhân viên và hỗ trợ theo dõi thời gian làm việc, nghỉ phép. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty như team building, sinh nhật, sự kiện khác. Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng như sắp xếp lịch họp, in ấn tài liệu, quản lý văn phòng phẩm. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phòng Nhân sự.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Có trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Tiếng anh Khá Ưu tiên ứng viên có thể làm việc tối thiểu 3-6 tháng.

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Var Meta Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế về quy trình làm việc của phòng Hành chính Nhân sự. Hỗ trợ chi phí thực tập từ 3-5trd/ tháng Được đào tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Var Meta

