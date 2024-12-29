Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3A Tòa Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ các công tác quản lý nhân sự về: Hợp đồng, bảo hiểm, thuế TNCN, chính sách phúc lợi cho người lao động

Quản lý hồ sơ Nhân sự

Thực hiện các công việc khi có phát sinh

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối học các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự hoặc có định hướng theo lĩnh vực Nhân sư.

Ưu tiên có thể làm được fulltime hoặc có thể linh động 1 số buổi partime trong tuần

Cẩn thận, ham học hỏi

Có định hướng gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ theo quy định: 1.000.000-2.000.000đ/tháng

Được xem xét ký hợp đồng chính thức sau thời gian thực tập.

Được học hỏi phát triển các kỹ năng và được thực hành các công việc thực tế về nhân sự, đặc biệt các mảng như Lương, bảo hiểm, hợp đồng, thuế TNCN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin