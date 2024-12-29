Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3A Tòa Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Hỗ trợ các công tác quản lý nhân sự về: Hợp đồng, bảo hiểm, thuế TNCN, chính sách phúc lợi cho người lao động
Quản lý hồ sơ Nhân sự
Thực hiện các công việc khi có phát sinh
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối học các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự hoặc có định hướng theo lĩnh vực Nhân sư.
Ưu tiên có thể làm được fulltime hoặc có thể linh động 1 số buổi partime trong tuần
Cẩn thận, ham học hỏi
Có định hướng gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức hỗ trợ theo quy định: 1.000.000-2.000.000đ/tháng
Được xem xét ký hợp đồng chính thức sau thời gian thực tập.
Được học hỏi phát triển các kỹ năng và được thực hành các công việc thực tế về nhân sự, đặc biệt các mảng như Lương, bảo hiểm, hợp đồng, thuế TNCN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
