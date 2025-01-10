Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 128 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Đăng tin tuyển dụng và tìm ứng viên theo yêu cầu
Quản lý ứng viên: Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn thông báo kết quả tuyển dụng...
Làm báo cáo tuyển dụng hàng ngày
Hỗ trợ thực hiện lưu trữ hồ sơ của NLĐ
Hỗ trợ công tác truyền thông truyền thông nội bộ, truyền thông trên page tuyển dụng.
Cùng tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ theo yêu cầu
Thực hiện các công việc khác của P.HCNS
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có kỹ năng giao tiếp tốt là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên yêu thích về tuyển dụng, truyền thông, tổ chức sự kiện nội bộ
Máu lửa, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI Thì Được Hưởng Những Gì
Lịch làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7, CN
Hỗ trợ 2.000.000đ/tháng
Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến tuyển dụng, quản lý nhân sự, quan hệ lao động, truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện nội bộ,..
Công ty có hỗ trợ dấu thực tập
Có cơ hội được tuyển dụng làm nhân viên chính thức với nhiều quyền lợi và chế độ hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI
