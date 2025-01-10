Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 128 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Đăng tin tuyển dụng và tìm ứng viên theo yêu cầu

Quản lý ứng viên: Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn thông báo kết quả tuyển dụng...

Làm báo cáo tuyển dụng hàng ngày

Hỗ trợ thực hiện lưu trữ hồ sơ của NLĐ

Hỗ trợ công tác truyền thông truyền thông nội bộ, truyền thông trên page tuyển dụng.

Cùng tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ theo yêu cầu

Thực hiện các công việc khác của P.HCNS

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có kỹ năng giao tiếp tốt là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên yêu thích về tuyển dụng, truyền thông, tổ chức sự kiện nội bộ

Máu lửa, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI Thì Được Hưởng Những Gì

Lịch làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7, CN

Hỗ trợ 2.000.000đ/tháng

Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến tuyển dụng, quản lý nhân sự, quan hệ lao động, truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện nội bộ,..

Công ty có hỗ trợ dấu thực tập

Có cơ hội được tuyển dụng làm nhân viên chính thức với nhiều quyền lợi và chế độ hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI

