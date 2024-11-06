Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thực hiện tìm kiếm ứng viên trên các kênh tuyển dụng khác nhau như facebook, top cv,....các vị trí khác nhau theo yêu cầu của phòng ban.
Lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với tiêu chí của công việc. Gọi điện hẹn phỏng vấn ứng viên.
Hỗ trợ tiếp dón ứng viên, sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn.
Thực hiện một số công việc khác liên quan đến làm thủ tục tiếp nhận nhân sự mới.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 các chuyên ngành kinh tế. Ưu tiên sinh viên từng có kinh nghiệm làm về nhân sự, tuyển dụng.
Có thể đi làm fulltime càng tốt.
Có laptop để phục vụ cho công việc.
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương cứng: 2-3tr +thưởng
Hỗ trợ dấu thực tập
Được training bài bản quy trình tuyển dụng và đào tạo
Có lộ trình thăng tiêan rõ ràng cho các bạn mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty.
Môi trường năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
