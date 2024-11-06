Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực hiện tìm kiếm ứng viên trên các kênh tuyển dụng khác nhau như facebook, top cv,....các vị trí khác nhau theo yêu cầu của phòng ban.

Lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với tiêu chí của công việc. Gọi điện hẹn phỏng vấn ứng viên.

Hỗ trợ tiếp dón ứng viên, sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn.

Thực hiện một số công việc khác liên quan đến làm thủ tục tiếp nhận nhân sự mới.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 các chuyên ngành kinh tế. Ưu tiên sinh viên từng có kinh nghiệm làm về nhân sự, tuyển dụng.

Có thể đi làm fulltime càng tốt.

Có laptop để phục vụ cho công việc.

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương cứng: 2-3tr +thưởng

Hỗ trợ dấu thực tập

Được training bài bản quy trình tuyển dụng và đào tạo

Có lộ trình thăng tiêan rõ ràng cho các bạn mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty.

Môi trường năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.