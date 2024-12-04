Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ thực hiện công tác hành chính, văn phòng
Hỗ trợ và tham gia vào quá trình tuyển dụng
Tham gia vào quá trình đóng góp ý tưởng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Tham gia hỗ trợ các hoạt động văn hóa nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của Phòng hành chính nhân sự.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới
Có kỹ năng sắp xếp công việc, sự tập trung và thái độ nghiêm túc với deadline đề ra.
Yêu thích và có định hướng với công việc tuyển dụng
Chăm chỉ, nhanh nhẹn,năng động, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ dấu mộc, xác nhận thực tập
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được hướng dẫn và đào tạo đầy đủ các kỹ năng cần thiết xuyên suốt thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
