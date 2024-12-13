Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ tìm kiếm, tạo nguồn ứng viên thông qua đăng tin tuyển dụng trên các social channels, career sites,....

Nhập liệu thông tin ứng viên lên kho dữ liệu.

Sắp xếp phỏng vấn, hỗ trợ phỏng vấn và thông báo kết quả tới ứng viên.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Định hướng học tập và phát triển với Tuyển dụng, Nhân sự.

Tư duy logic, khéo léo, có khả năng giao tiếp tốt.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Thái độ cầu thị và ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai content và có khả năng sử dụng công cụ thiết kế cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ từ 1-2tr/tháng + thưởng KPI, trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Được đào tạo bài bản và tạo cơ hội để học hỏi và phát triển về chuyên môn tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện, hỗ trợ nhau vì mục tiêu chung.

Được hỗ trợ dấu thực tập và có cơ hội để trở thành nhân viên chính thức sau 3 – 6 tháng thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin