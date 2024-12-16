Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 23 Duy Tân, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển dụng đa nền tảng: Tiktok, Facebook, TopCV, ...
Lọc hồ sơ ứng viên.
Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn.
Hỗ trợ Leader sắp xếp và thực hiện các hoạt động chung của công ty.
Hỗ trợ các công việc hành chính khi có yêu cầu của cấp trên.
Chăm sóc kênh Tiktok tuyển dụng, Fanpage của công ty.
Báo cáo các công việc theo tuần, tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn sinh viên hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, ...
Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng.
Có laptop.
Biết sử dụng các công cụ cơ bản Canva, Tiktok,...
Năng động, nhiệt huyết, có định hướng phát triển theo ngành HCNS.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 2tr5
Được đào tạo kỹ năng tuyển dụng, nghiệp vụ HCNS, ..
Cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng.
Được tham gia Team Building, liên hoan, tiệc sinh nhật hàng tháng, hàng quý.
Hỗ trợ dấu thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
