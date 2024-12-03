Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH Hoei VN
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 162 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí, trao đổi, đặt lịch phỏng vấn
Thiết kế content, post đăng tuyển
Scan, lọc hồ sơ ứng tuyển
Hỗ trợ các công tác liên quan đến hồ sơ nhân sự, database nhân sự
Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Thực hiện các công việc khác được giao.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp khoa, ngành nhân sự, luật, kinh tế
Excel, Word tốt, biết thiết kế hình ảnh
Nhận sinh viên mới ra trường, chờ bằng, thực tập
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, bảo mật, cẩn thận
Yêu thích và định hướng phát triển trong nghề nhân sự
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương, dấu thực tập
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
