Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 162 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí, trao đổi, đặt lịch phỏng vấn

Thiết kế content, post đăng tuyển

Scan, lọc hồ sơ ứng tuyển

Hỗ trợ các công tác liên quan đến hồ sơ nhân sự, database nhân sự

Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Thực hiện các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp khoa, ngành nhân sự, luật, kinh tế

Excel, Word tốt, biết thiết kế hình ảnh

Nhận sinh viên mới ra trường, chờ bằng, thực tập

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, bảo mật, cẩn thận

Yêu thích và định hướng phát triển trong nghề nhân sự

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương, dấu thực tập

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.