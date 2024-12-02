Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 tòa V2 Home City, Số 177 đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: thu, theo dõi cập nhật và quản lý hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ liên quan và thông tin của toàn bộ nhân viên.

Soạn thảo các loại văn bản trong quan hệ lao động

Hỗ trợ chuyên viên các công việc trong quản trị hệ thống

Tham gia các hoạt động xử lý quan hệ lao động, c&b

Thực hiện các vấn đề đăng ký mã số thuế TNCN, Mã số Người phụ thuộc...

Hỗ trợ thực hiện tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ nhân sự.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng / đại học các chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, các chuyên ngành tương đường

Nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc

Có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận, có khả năng kết nối

Có thể làm tối thiểu 4-5 buổi/ Tuần (ca hành chính)

Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)

Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi

Cơ hội trở thành nhân sự chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

