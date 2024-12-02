Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1 tòa V2 Home City, Số 177 đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: thu, theo dõi cập nhật và quản lý hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ liên quan và thông tin của toàn bộ nhân viên.
Soạn thảo các loại văn bản trong quan hệ lao động
Hỗ trợ chuyên viên các công việc trong quản trị hệ thống
Tham gia các hoạt động xử lý quan hệ lao động, c&b
Thực hiện các vấn đề đăng ký mã số thuế TNCN, Mã số Người phụ thuộc...
Hỗ trợ thực hiện tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ nhân sự.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng / đại học các chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, các chuyên ngành tương đường
Nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc
Có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận, có khả năng kết nối
Có thể làm tối thiểu 4-5 buổi/ Tuần (ca hành chính)
Có Laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)
Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi
Cơ hội trở thành nhân sự chính thức của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
