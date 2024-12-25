Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà TÂN PHÁT ETEK, Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tìm kiếm hồ sơ ứng viên, cập nhật hồ sơ ứng viên lên hệ thống quản trị nhân sự;
Triển khai tuyển dụng trên các kênh mạng xã hội việc làm;
Liên hệ phỏng vấn;
Tạo video, hình ảnh để xây dựng trang fanpage tuyển dụng của Công ty;
Hỗ trợ các công tác hành chính nhân sự của phòng;
Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên năm 3 hoặc sắp tốt nghiệp
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kiến thức về nhân sự là một lợi thế
- Có kỹ năng nhạy bén, thu thập dữ liệu
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và chủ động;
- Mong muốn gắn bó lâu dài, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc linh hoạt, ưu tiên làm Full time
- Có trợ cấp thực tập + Ăn trưa tại công ty;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
- Hỗ trợ dấu thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

