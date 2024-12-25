Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà TÂN PHÁT ETEK, Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tìm kiếm hồ sơ ứng viên, cập nhật hồ sơ ứng viên lên hệ thống quản trị nhân sự;

Triển khai tuyển dụng trên các kênh mạng xã hội việc làm;

Liên hệ phỏng vấn;

Tạo video, hình ảnh để xây dựng trang fanpage tuyển dụng của Công ty;

Hỗ trợ các công tác hành chính nhân sự của phòng;

Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên năm 3 hoặc sắp tốt nghiệp

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có kiến thức về nhân sự là một lợi thế

- Có kỹ năng nhạy bén, thu thập dữ liệu

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và chủ động;

- Mong muốn gắn bó lâu dài, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc linh hoạt, ưu tiên làm Full time

- Có trợ cấp thực tập + Ăn trưa tại công ty;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

- Hỗ trợ dấu thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

