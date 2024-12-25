Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Thực tập sinh Nhân sự

- Tuyển dụng nhân sự cho dự án

- Thực hiện các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn lực nhân sự

- Truyền thông nội bộ, tổ chức các hoạt động xây dựng văn hoá tổ chức

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên sinh viên năm 2,3,4 chuyên ngành: quản trị nhân sự, công tác xã hội, truyền thông xã hội

- Ưu tiên ƯV có định hướng làm việc tại tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận

- Tỉ mỉ, chi tiết, có trách nhiệm cao, khả năng teamwork, kỹ năng lập kế hoạch, tư duy tổng quan

- Yêu thích công việc liên quan đến con người

- Có định hướng phát triển trong lĩnh vực nhân sự

- Làm tối thiểu 4b/tuần

Quyền Lợi

Hỗ trợ chi phí công tác tại các tỉnh

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng mềm

Đi công tác khắp vùng miền tổ quốc

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng ban, Phó chủ tịch, Chủ tịch dự án.....

Đi du lịch 1 năm 2 lần, tham gia sự kiện của công ty

Cấp giấy chứng nhận thực tập có dấu đỏ sau khi kết thúc thực tập tối thiểu 3 tháng

TTS Không lương.

Cách Thức Ứng Tuyển

