Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 21, Sunrise E, đường 5TH, Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tuyển dụng nhân sự cho dự án
- Thực hiện các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn lực nhân sự
- Truyền thông nội bộ, tổ chức các hoạt động xây dựng văn hoá tổ chức
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên sinh viên năm 2,3,4 chuyên ngành: quản trị nhân sự, công tác xã hội, truyền thông xã hội
- Ưu tiên ƯV có định hướng làm việc tại tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận
- Tỉ mỉ, chi tiết, có trách nhiệm cao, khả năng teamwork, kỹ năng lập kế hoạch, tư duy tổng quan
- Yêu thích công việc liên quan đến con người
- Có định hướng phát triển trong lĩnh vực nhân sự
- Làm tối thiểu 4b/tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí công tác tại các tỉnh
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng mềm
Đi công tác khắp vùng miền tổ quốc
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng ban, Phó chủ tịch, Chủ tịch dự án.....
Đi du lịch 1 năm 2 lần, tham gia sự kiện của công ty
Cấp giấy chứng nhận thực tập có dấu đỏ sau khi kết thúc thực tập tối thiểu 3 tháng
TTS Không lương.
